Российский штурмовик Су-25 уничтожил опорник ВСУ

сегодня в 05:21

Летчик российского штурмовика Су-25 ликвидировал позицию ВСУ с живой силой противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

На кадрах, распространенных пресс-службой Минобороны, видно, как после поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых задач, отработали ракетами „Нара С-8“», — сказал летчик Сергей.