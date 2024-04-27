Российский сервис по продаже билетов RedKassa взломали хакеры

По последним данным, пользователям начала приходить смс-рассылка, где их приглашают на концерт «Кобзона в Крокус-холле».

В настоящее время не работает также и сайт сервиса по продаже билетов RedKassa.

Стало известно, что в самом сервисе уже все знают о проблеме. В настоящее время идут работы над устранением неполадок и ошибок.