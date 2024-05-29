Российский «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении

сегодня в 09:24

Сначала расчет заметил цель, а затем нанес по ней точный удар. Опорный пункт ВСУ удалось уничтожить.

Ранее средства ПВО сбили семь реактивных снарядов РСЗО «Град» над территорией Белгородской области.

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины по указу президента России Владимира Путина.