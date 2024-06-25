Российский фрегат «искал» подводные лодки в Атлантике
Фрегат «Адмирал Горшков» провел учения в Атлантическом океане
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» провел учения в Атлантическом океане по поиску подводных лодок. сообщили в пресс-службе Минобороны.
Лётчики вертолета выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску подводных лодок, сказано в сообщении.
Уточняется, что экипаж тренировался с ходу осуществлять посадку на вертолётную площадку судна на ходу.
Была осуществлена и воздушная разведка, кадры маневров распространила пресс-служба ведомства.