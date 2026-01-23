Российский дедушка останется без пенсий из-за запрещенного секса

сегодня в 10:58

В кузбасском Прокопьевске полицейские пресекли деятельность 66-летнего жителя, который поощрял запрещенные ценности в соцсетях. За публичную демонстрацию экстремистской символики и пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений* пенсионеру назначен штраф в размере 100 000 рублей, сообщает «Сiбдепо» .

Внимание оперативников Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э») привлекла деятельность пенсионера в соцсетях. Владелец аккаунта публиковал посты, поддерживающие нетрадиционные сексуальные отношения, а также размещал символику организации, признанной в России экстремистской.

В итоге на пенсионера из Кемеровской области составили протокол по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения».

Суд в Прокопьевске, рассмотрев представленные доказательства, признал вину мужчины доказанной. Суд назначил пенсионеру наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено