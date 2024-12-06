Российский айтишник попал в рабство в Мьянме

Российский айтишник оказался в рабстве в Мьянме, где его заставляли обманывать соотечественников. Ему удалось сбежать в Таиланд, сообщает Mash .

Вадим получил предложение о работе от китайского бизнесмена. Он согласился на переезд и улетел на запад Индокитая. После того, как он прибыл, у него сразу забрали паспорт.

Россиянина заставляли работать по 20 часов день в течение шести месяцев. Платили едой. Он познакомился с другими рабами, которые были гражданами Шри-Ланки. Вместе им удалось разработать план побега. Они смогли позвонить в посольство Шри-Ланки и выбраться из офиса. На границе их встретили пограничники на грузовиках.

Российский айтишник сейчас находится в Бангкоке и ожидает возвращения на родину.

Ранее 44-летнего фермера Раджа Лиманского, который держал в рабстве людей в Ростовской области, несколько раз объявляли в федеральный розыск.