Хотел, чтобы ему поклонялись: рабовладельца из-под Ростова объявляли в розыск

44-летнего фермера Раджа Лиманского, который держал в рабстве людей в Ростовской области, несколько раз объявляли в федеральный розыск, сообщает SHOT .

Рабскую ферму организовали в ростовском поселке Слава Труда. Ранее ее местоположение смог вычислить брат одного из рабов, ему помогли волонтеры организации «Альтернатива».

Уроженец Азова привлекался по статье «Похищение человека». Еще его объявляли в федеральный розыск, потому что мужчина скрылся от следствия, хотя находился под подпиской о невыезде по статье «Мошенничество». Кроме того, силовики объявляли его в оперативный розыск — так он сбежал из психиатрической лечебницы.

До организации фермы с рабами злоумышленник успел поработать механиком-накладчиком и слесарем.

Взятые в рабство до последнего верили, что им заплатят за сделанную работу. Повариха заявила, что Лиманский выдал ей тысячу рублей. Также она рассчитывала вернуться домой в Сальск после завершения полевых работ.

Сейчас по домам всех людей с фермы отправляют волонтеры организации «Альтернатива».

По данному факту было возбуждено уголовное дело об использовании рабского труда. «Фермеру» грозит до 10 лет тюрьмы.