«Поклонялись Радже»: россиян держали в рабстве в поселке Слава Труда

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В Ростовской области рабы месяцами поклонялись Радже под угрозой избиений

В Ростовской области полицейские нагрянули на ферму, где держали в рабстве людей. Почти два десятка человек избивали и заставляли преклоняться рабовладельцу Радже, которого также называли Батей или Виталием, сообщает SHOT .

Рабскую ферму организовали в ростовском поселке Слава Труда. Местоположение пленников смог вычислить брат одного из рабов, которому помогали волонтеры организации «Альтернатива».

Пленников месяцами избивали и заставляли поклоняться некому Виталию, которого называли Раджой или Батей. По предварительной информации, ранее этот мужчина был судим за похищения людей и мошенничество.

Бывшие рабы уже написали заявления в полицию на своих захватчиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.