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Российские военные уничтожили ударный беспилотник Warmate в Херсонской области

Происшествия

Фото - © РИА Новости

Российские военные уничтожили ударный беспилотник Warmate в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Расчеты зенитных установок в ходе дежурства обнаружили вражеский беспилотник самолетного типа.

Барражирующий боеприпас Warmate польского производства, приближался к передовым позициям российских военнослужащих.

Российские военные уничтожили украинский беспилотник с помощью расчета ЗУ-23-2.