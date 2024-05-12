Российские военные уничтожили 4 вертолета ВСУ в Днепропетровской области
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Российские военные уничтожили 4 украинских вертолета Ми-24, а также поразили вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также средствами ПВО было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Российские военные перехватили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба Hammer производства Франции.