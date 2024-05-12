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Российские военные уничтожили 4 вертолета ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили 4 украинских вертолета Ми-24, а также поразили вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.