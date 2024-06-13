Российские военные отразили восемь контратак ВСУ

сегодня в 14:51

ВС РФ отразили восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Украинская армия потеряла 305 военных и пять машин. Также российские бойцы поразили 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и боевую машину БМ-21 «Град».

Также удары по украинским формирования нанесли в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.