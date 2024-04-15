Российские военные отразили 7 контратак ВСУ на авдеевском направлении

Российские военные отразили 7 контратак формирований ВСУ на авдеевском направлении за последние сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего на данном направлении за последние сутки украинские военные потеряли 295 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ и четыре автомобиля.

Также российские военные смогли улучшить тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».