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Российские военные освободили Новомихайловку

Новомихайловка перешла под контроль российских сил
Происшествия
Российские военные освободили Новомихайловку

Фото - © Российские военные освободили Новомихайловку/Борис Рожин

Российские военные освободили Новомихайловку под Угледаром, сообщил военкор Борис Рожин.

«Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка», — написал он в своем Telegram-канале.

Рожин уточнил, что в операции принимали участие морпехи-тихоокеанцы.

По словам военкора, после Новомихайловки начнутся бои за Парасковиевку и Константиновку.