Российские военные освободили Новомихайловку
Новомихайловка перешла под контроль российских сил
Фото - © Российские военные освободили Новомихайловку/Борис Рожин
Российские военные освободили Новомихайловку под Угледаром, сообщил военкор Борис Рожин.
«Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка», — написал он в своем Telegram-канале.
Рожин уточнил, что в операции принимали участие морпехи-тихоокеанцы.
По словам военкора, после Новомихайловки начнутся бои за Парасковиевку и Константиновку.