Российские военные освободили Новомихайловку

«Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка», — написал он в своем Telegram-канале.

Рожин уточнил, что в операции принимали участие морпехи-тихоокеанцы.

По словам военкора, после Новомихайловки начнутся бои за Парасковиевку и Константиновку.