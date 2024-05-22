Российские военные ликвидировали 2 склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО

сегодня в 14:06

С помощью авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии ВС РФ уничтожили 2 склада боеприпасов ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Кроме того, было нанесено поражение скоплениям бойцов и военной техники украинцев в 102 районах их дислокации.

Средствами ПВО российские военные сбили 34 беспилотника противника, 2 управляемые авиабомбы Hammer французского производства, реактивный снаряд HIMARS американского производства.

С начала спецоперации ВС РФ ликвидировали более 600 самолетов, свыше 270 вертолетов, около 24,5 тыс. дронов, порядка 520 ЗРК и т. д., принадлежавших противнику.