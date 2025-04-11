Российские туристы застряли на сломанной лодке в открытом море на Пхукете

Российские туристы оказались в ловушке посреди открытого моря на Пхукете, где застряли на сломанной лодке. Время от времени начинался проливной дождь, сопровождаемый сверкающими молниями, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как россияне в темное время суток находятся на неисправной лодке в открытом море. В этот момент тайцы пытаются завести вторую лодку, которая была вызвана на помощь.

По словам одной из участниц экскурсии, они приобрели тур «11 островов», стоимость которого составила около 10 тыс. рублей. Туристам обещали совершить путешествие по самым знаменитым островам Пхи-пхи и Краби, а также посетить бухту Майя Бэй, которая стала местом съемок фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Однако во время морской экскурсии лодка сломалась. Экипаж пытался починить ее 1,5 часа, но безуспешно. На помощь вызвали второе судно, но у него кончился бензин. Туристы несколько часов ждали третью лодку на холодном ветру, из-за чего некоторые почувствовали недомогание.

Российских путешественников доставили на берег лишь к девяти вечера.