Российские танкисты провели операцию на правом берегу Днепра

Беспилотная разведка обнаружила позиции украинских боевиков, РЭБ заглушила связь противника.

Танкисты ВДВ ликвидировали командный пункт и систему управления дронами ВСУ.

«Противник действует активно. Но мы поражаем все цели. Каждый выезд запоминается. Все возвращались живы-здоровы», — сказал командир танкового экипажа с позывным Чип.