Российские танкисты провели операцию на правом берегу Днепра
Десантный экипаж Т-72 накрыл пункт управления ВСУ
Десантный экипаж Т-72 накрыл пункт управления ВСУ в Приднепровье, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Беспилотная разведка обнаружила позиции украинских боевиков, РЭБ заглушила связь противника.
Танкисты ВДВ ликвидировали командный пункт и систему управления дронами ВСУ.
«Противник действует активно. Но мы поражаем все цели. Каждый выезд запоминается. Все возвращались живы-здоровы», — сказал командир танкового экипажа с позывным Чип.