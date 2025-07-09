3-летнего ребенка сняли с карниза балкона на пятом этажа в Подмосковье

В поселке Серебряные Пруды 8 июля чуть не произошла трагедия. Трехлетний малыш вылез на карниз балкона на пятом этаже, сообщает Baza .

Родители на несколько минут вышли из квартиры, когда маленький мальчик закрыл дверь изнутри. Пока отец и мать пытались тщетно попасть в квартиру, ребенок вылез на карниз.

Очевидцы сразу вызвали спасателей и на всякий случай натянули одеяло, если вдруг мальчик сорвется и упадет. Однако оно не понадобилось — спасатели успели вовремя. Один из них осторожно взял малыша за руки и затащил в квартиру.

Ранее 12-летний школьник из Зеленограда вместе с товарищами решил повторить видео с собаками, которых душит поводок во время подъема кабины лифта. Эксперимент чуть не закончился страшной трагедией.