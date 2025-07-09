3-летнего ребенка сняли с карниза балкона на пятом этажа в Подмосковье
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В поселке Серебряные Пруды 8 июля чуть не произошла трагедия. Трехлетний малыш вылез на карниз балкона на пятом этаже, сообщает Baza.
Родители на несколько минут вышли из квартиры, когда маленький мальчик закрыл дверь изнутри. Пока отец и мать пытались тщетно попасть в квартиру, ребенок вылез на карниз.
Очевидцы сразу вызвали спасателей и на всякий случай натянули одеяло, если вдруг мальчик сорвется и упадет. Однако оно не понадобилось — спасатели успели вовремя. Один из них осторожно взял малыша за руки и затащил в квартиру.
Ранее 12-летний школьник из Зеленограда вместе с товарищами решил повторить видео с собаками, которых душит поводок во время подъема кабины лифта. Эксперимент чуть не закончился страшной трагедией.