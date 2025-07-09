Нашествие комаров и мошкары ожидается в Московском регионе на выходных

Возвращение жары в Московский регион принесет с собой нашествие комаров и мошкары. К выходным 12–13 июля количество кровососущих насекомых значительно увеличится, сообщает SHOT .

Такая ситуация сложится из-за жары и обильных дождей, которые прошли в регионе. Пик активности комаров и мошкары ожидается на 19 июля. Нашествие будет также и в других областях России.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский отметил, что все упирается в скорость развития личинок. Яйцо превращается во взрослую особь примерно за две недели. Комары любят селиться на безрыбных водоемах, лужах и заболоченной местности.

«Соответственно, чем выше температура воды, в которой они развиваются, тем быстрее идет рост. Поэтому, если много больших луж и жарко, то они развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из них выклевываются личинки», — рассказал ученый.

Ранее главный врач центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе Роман Проскурнин рассказал, что на полуострове впервые зафиксировали случай заражения дирофиляриозом после укуса комара. При этом Марьинский подчеркнул, что вероятность подцепить глистов от укуса комара в Крыму низкая.