Российские специалисты изучают систему наведения американских ракет ATACMS

В распоряжении россиян оказались блок лазерных гироскопов и GPS-модуль боеприпаса.

По словам эксперта по работе с вооружением, в ракете есть три лазерных кольцевых гироскопа. С помощью них она удерживается на отстроенной баллистической траектории, а GPS-антенна помогает корректировать полет ATACMS на первичном и последнем участке траектории.

США передают Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Как писали СМИ, в последние поставки, переданные Киеву, включены модификации боеприпасов с радиусом поражения 300 км.

Осенью 2023 года глава государства Владимир Путин назвал решение Вашингтона поставить данные ракеты Киеву очередной ошибкой. Он отметил, что это оружие создает дополнительную угрозу в конфликте, но кардинально поменять сложившуюся ситуацию не сможет.