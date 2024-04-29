Российские силы ударили по железнодорожному узлу под Харьковом
Российские военные ударили по станции Боровая Харьковской области
Российские военные ударили по железнодорожной станции Боровая Харьковской области, сообщает РИА Новости.
На станции находится логистический центр, который распределяет технику, боеприпасы и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее звук взрыва раздался в Киеве и Сумах.
В воскресенье в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье в воскресенье также прогремел мощный взрыв.