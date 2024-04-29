Российские силы ударили по железнодорожному узлу под Харьковом

На станции находится логистический центр, который распределяет технику, боеприпасы и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее звук взрыва раздался в Киеве и Сумах.

В воскресенье в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье в воскресенье также прогремел мощный взрыв.