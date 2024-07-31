Российские противотанкисты стали активнее защищаться от дронов

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Противотанковым расчетам добавили бойцов для борьбы с беспилотниками

Противотанковым расчетам российской армии добавили бойцов для борьбы с беспилотниками ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Расчеты ПТРК «Фагот» группировки войск «Север» стали активнее противостоять дронам ВСУ.

Для этого в состав расчетов был добавлен третий боец.

«Для более эффективной работы расчетов нужно добавить третьего человека, чтобы он следил за воздушной обстановкой», — рассказал командир взвода с позывным Бальга.

По словам бойца, руководство приняло пожелание противотанковых подразделений.