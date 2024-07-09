Российские десантники уничтожили роботизированную платформу и Starlink ВСУ

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Крымские десантники обнаружили и ликвидировали роботизированную платформу украинских сил на ореховском направлении специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие уничтожили американскую спутниковую станцию Starlink ВСУ в Запорожской области.

На кадрах видно, как бойцы ВС РФ сбрасывают фугасные боеприпасы на роботизированную технику и станцию Starlink противника. Затем происходят взрывы.

В ведомстве отметили, что в результате ударов обе цели были уничтожены.