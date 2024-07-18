Российские артиллеристы накрыли позиции ВСУ под Авдеевкой

сегодня в 06:15

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Военнослужащие уничтожили огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении», — указано в публикации.

Отмечается, что огонь вели артиллеристы группировки войск «Центр» из самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» при поддержке воздушной разведки.

«Двигаемся вперед, работаем быстро, главное это скорость. Работаем сходу», — рассказал командир расчета с позывным Второй.

Военный уточнил, что подразделение полностью обеспечено боеприпасами.