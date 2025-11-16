Российская туристка поймала грабителя и не отпускала в Аргентине

В Аргентине россиянка проявила героизм, сбросив грабителя с мотоцикла и удерживая его до прибытия полицейских. Ее действия помогли правоохранительным органам ликвидировать целую группировку, специализировавшуюся на кражах мобильных устройств, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что отважная 33-летняя россиянка мирно ехала на велосипеде по району Палермо аргентинской столицы. К ней приблизились двое грабителей на мотоцикле и попытались выхватить телефон. Но девушка не испугалась и мгновенно ухватила 26-летнего преступника за ногу, крепко держа его и нанося удары.

В результате падения с мотоцикла похититель оставался в руках смелой девушки до приезда полиции.

Второй участник преступления скрылся на мотоцикле. В дальнейшем, благодаря камерам наблюдения, он и его сообщники были вычислены и задержаны.

