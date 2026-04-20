Профайлер объяснил объятия Макрона с Мелони в Париже

Во время встречи в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон слишком эмоционально поприветствовал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, что вызвало обсуждение в СМИ. Ситуацию прокомментировал профайлер Руслан Панкратов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Инцидент произошел 20 апреля во время официальной встречи в Париже. Макрон первым сократил дистанцию и перевел формальное приветствие в объятие с поцелуем, удержав Мелони дольше, чем предполагает протокол. Этот жест вызвал недоумение журналистов и стал поводом для публичной дискуссии.

Член Экспертного совета «Офицеров России», профайлер Руслан Панкратов отметил, что в эпизоде столкнулись два разных политических стиля — демонстративно эмоциональный Макрон и более сдержанная Мелони. По его словам, итальянский премьер продемонстрировала защитные микрореакции: жесткий корпус, минимальное движение навстречу и сдержанную улыбку.

Эксперт считает, что для Макрона телесный контакт — инструмент политической режиссуры и способ визуально доминировать в кадре. При этом низкая чувствительность к гендерному и культурному контексту могла усилить восприятие жеста как вторжения в личное пространство.

Панкратов подчеркнул, что Мелони не выглядела жертвой, а быстро перешла к «рабочей маске», сохранив протокольную рамку и не допустив эскалации. Ситуация, по его мнению, отражает скрытую символическую борьбу в современной дипломатии.

