Российская система ПВО уничтожила противокорабельную ракету «Нептун-МД»

Также уничтожены 156 реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства и 63 БПЛА противника. ВС РФ поразили живую силу и военную технику в 131 районе боевых действий.

Всего с начала проведения СВО уничтожили 639 самолетов, 282 вертолета, 30 255 БПЛА, 575 ЗРК, 17 348 танков и бронированных машин, 1416 боевых машин РСЗО, 13 470 артиллерийских орудий и 24 977 автомобилей.

Ночью в небе на Курской областью были сбиты две украинские ракеты. Также были ликвидированы два украинских беспилотника самолетного типа. Позже система ПВО уничтожила еще две ракеты над регионом.