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Российская ПВО уничтожила еще две ракеты в небе над Курской областью

Еще две украинские ракеты уничтожили в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — высказался Смирнов.

Ночью в небе на Курской областью были сбиты две украинские ракеты. Также были ликвидированы два украинских беспилотника самолетного типа.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ВСУ после перегруппировки готовятся нанести удар на курском направлении. Однако российские бойцы готовы дать отпор.