Российская школьница попала в больницу после глотка пива
Школьница из Калининграда попала в больницу после выпитого пива
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В Калининграде 14-летняя девочка отравилась пивом из ларька и попала в больницу. Полицейские ищут магазин, в котором дети закупались спиртным, однако несовершеннолетние отказываются о нем говорить, сообщает Amber Mash.
Пострадавшая распивала спиртное во дворе с друзьями, однако в один момент ей стало плохо. Прохожие вызвали девочке скорую, и школьницу увези в больницу. Врачи выявили у нее отравление неизвестным веществом.
Сейчас отравившаяся школьница идет на поправку.
14 ноября еще одна молодая девушка из Калининграда отравилась пивом, купленным в том же ларьке. После употребления хмельного напитка у 16-летней студентки началась рвота, она потеряла сознание.