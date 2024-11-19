Российская школьница попала в больницу после глотка пива

Школьница из Калининграда попала в больницу после выпитого пива

В Калининграде 14-летняя девочка отравилась пивом из ларька и попала в больницу. Полицейские ищут магазин, в котором дети закупались спиртным, однако несовершеннолетние отказываются о нем говорить, сообщает Amber Mash .

Пострадавшая распивала спиртное во дворе с друзьями, однако в один момент ей стало плохо. Прохожие вызвали девочке скорую, и школьницу увези в больницу. Врачи выявили у нее отравление неизвестным веществом.

Сейчас отравившаяся школьница идет на поправку.

14 ноября еще одна молодая девушка из Калининграда отравилась пивом, купленным в том же ларьке. После употребления хмельного напитка у 16-летней студентки началась рвота, она потеряла сознание.