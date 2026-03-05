Российская подлодка «Варшавянка» утонула из-за удара США по Ирану

сегодня в 18:14

TWZ: после удара США в Иране затонула подлодка «Варшавянка»

Американский удар по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране привел к затоплению российской подлодки «Варшавянка», пишет TWZ. Речь идет о самой современной субмарине иранского флота, сообщает Общественная Служба Новостей .

5 марта США нанесли удар по базе Бендер-Аббас. В результате атаки затонула подлодка типа Kilo российского производства, стоявшая у пирса.

«Единственная иранская подводная лодка типа Kilo, самая современная из иранских, которая стояла на якоре на базе, также, по всей видимости, затонула, и рядом с местом ее швартовки у пирса виден большой след от пожара», — отметили журналисты после изучения спутниковых снимков.

Американские военные ранее заявляли, что целью удара стала наиболее боеспособная субмарина Ирана. По оценке издания, после атаки иранский военно-морской флот фактически лишился ключевых сил.

На фоне обострения ситуации член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Федахосейн Малеки заявил о полном уничтожении американских и израильских военных баз в Курдистане.

