Российская подлодка «Варшавянка» утонула из-за удара США по Ирану
Американский удар по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране привел к затоплению российской подлодки «Варшавянка», пишет TWZ. Речь идет о самой современной субмарине иранского флота, сообщает Общественная Служба Новостей.
5 марта США нанесли удар по базе Бендер-Аббас. В результате атаки затонула подлодка типа Kilo российского производства, стоявшая у пирса.
«Единственная иранская подводная лодка типа Kilo, самая современная из иранских, которая стояла на якоре на базе, также, по всей видимости, затонула, и рядом с местом ее швартовки у пирса виден большой след от пожара», — отметили журналисты после изучения спутниковых снимков.
Американские военные ранее заявляли, что целью удара стала наиболее боеспособная субмарина Ирана. По оценке издания, после атаки иранский военно-морской флот фактически лишился ключевых сил.
На фоне обострения ситуации член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Федахосейн Малеки заявил о полном уничтожении американских и израильских военных баз в Курдистане.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.