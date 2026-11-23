Российская модель 2 месяца провела в тюрьме в Китае и не может уехать домой

В Сети появилась информация, что российская модель провела в китайской тюрьме 2 месяца, а после освобождения фактически оказалась заперта в стране. Вернуться домой она не может уже больше полугода, пока не будет решения суда.

Предварительно известно, что все началось во время одной из съемок в Китае. В студию внезапно пришла полиция, предположительно, из-за нарушений со стороны модельного агента. Сотрудники проверили документы, задержали девушку, забрали телефон и отправили ее в тюрьму.

По словам подруги модели, за решеткой она провела два месяца. Освободиться помогли близкие, которые нашли местного адвоката, оплатили его услуги и внесли залог.

При этом свобода оказалась условной. Выехать из страны девушке запретили до решения суда, а заодно она лишилась возможности работать. Жилье и другие расходы теперь приходится оплачивать самой, без источника дохода. Знакомая модели говорит, что никаких законов та не нарушала и пострадала из-за сотрудничества с недобросовестным агентом.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о модели Марии Лотте Талызиной, которая начала карьеру в 15 лет после участия в конкурсе Elite Model Look. После этого она начала работать в других странах, в том числе в Японии.

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