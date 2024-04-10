Российская армия зашла в Красногоровку, заняв юг населенного пункта, пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» со ссылкой на издание Bild.

«Российские войска вошли в населенный пункт на бронетехнике и теперь занимают несколько жилых районов южнее и севернее ж/д путей», — пишет военный эксперт Юлиан Репке.

Такой вывод специалист сделал на основании анализа видео боевых действий.

Ранее российские военнослужащие в Одессе ликвидировали немецкий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T.