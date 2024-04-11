Российская армия нанесла массированный удар по Харькову

ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову, целями которого являлись ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и ЖБИ, сообщает РИА Новости.

«Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 прилетов в самом Харькове и соседнем городе Чугуев. По словам харьковчан, удары наносились ракетами». Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Лебедев добавил, на заводе «Турбоатом» после прилета заметили дым, об этом пишут в чатах. По его словам, после одной из вспышек произошло белое сияние, «как будто попали трансформаторы».

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.