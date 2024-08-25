Киев готовится к контрнаступлению под Харьковом и забывает учесть, что ВС РФ уже готовы дать достойный отпор своему противнику, сообщает «Царьград» .

Представители киевского режима активизировались на южном направлении СВО и хотят нанести удар по Крыму, а также Приднестровью и параллельно совершить контратаку в Харьковской области. Противник разворачивает военную технику, но упускает из вида, что российская армия уже учла такой поворот событий и готова дать отпор.

В Сети распространилась информация, что контрнаступление под Харьковом начали вести боевики 3-й штурмовой бригады, входящей в состав группировки «Азов»*, — то самое подразделение, которое ранее бежало из Мариуполя, Бахмута и Авдеевки.

Первые сообщения о планах ВСУ стали поступать с 22 августа. Согласно этой информации, Киев при поддержке специалистов НАТО планирует провести гибридную атаку с отвлечением внимания средств ПВО и Черноморского флота. Однако все это уже учтено. Президент России Владимир Путин уже провел совещание с командованием Объединенной группировки войск и, по мнению представителя России в США Анатолия Антонова, уже принял решение.

«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — отметил дипломат.

Как сообщает Минобороны России в ежедневных сводках, операция по выявлению и ликвидации отрядов ВСУ продолжается. Российские военнослужащие держат обстановку на СВО под контролем.

*Запрещенная на территории России террористическая организация.