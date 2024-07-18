Россиянок избили полицейские в аэропорту Турции и хотят посадить на 3 года

Две российские туристки заявили, что полицейские избили их в турецком аэропорту, они отбивались, за что им теперь грозит до трех лет в местной тюрьме, сообщает SHOT .

48-летняя жительница Москвы Светлана и ее 38-летняя подруга Юлия отправились на отдых в турецкую Анталью 6 июня.

В аэропорту Антальи у местных возникли вопросы к документам Светланы. По-английски женщины разговаривали плохо и не поняли, что от них хотят. Юлия достала телефон и хотела позвонить, но турецкие пограничники решили, что их хотят снимать.

Они отобрали телефон, а когда туристки начали скандалить, завязалась драка. В ходе нее одной из женщин вырвали ногти. В итоге туристок арестовали и отвели в полицейский участок. Там, по словам женщин, их избили так, что на теле пострадавших остались гематомы.

Москвичек обвинили в сопротивлении полиции, им запретили выезжать из Турции. Теперь женщинам грозит до трех лет заключения в местной тюрьме. Россиянки пока что живут в съемной квартире, но у них закончились деньги. В посольстве им предложили нанять адвоката за 7 тыс. евро.