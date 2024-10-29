Россиянку убили ремнем за укушенный член при минете

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Жительницу Тульской области убили ремнем за укус при минете

В Тульской области 62-летний мужчина, судимый за убийство, подозревается в расправе над 41-летней подругой. Пожилой туляк убил женщину за то, что она укусила его за половой орган во время орального секса, сообщает SHOT .

Происшествие случилось еще 26 октября в Плавске. Пара встретилась и начала распивать алкоголь, после чего между мужчиной и женщиной произошла близость.

Во время минета подруга «случайно укусила» партнера за половой член, из-за чего последний пришел в ярость. Он выхватил ремень и начал колотить им женщину, нанося удары металлической пряжкой. Агрессор бил партнершу по голове и телу.

По итогу избитая женщина умерла на месте. Подозреваемый в расправе задержан.

Ранее злоумышленник уже был судим за убийство.