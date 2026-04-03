Россиянке грозит 15 лет колонии из-за финансирования терроризма на 219 рублей

Жительнице Подмосковья грозит до 15 лет тюрьмы за финансирование запрещенной в РФ террористической организации на 219 рублей, сообщила журналист и блогер Ксения Собчак.

Согласно версии следствия, 60-летняя Галина У. перевела 100 Telegram-звезд (219 рублей) каналу «Легион свобода России»*.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Ей грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Фигурантке предъявили обвинение.

Прошедшую ночь она провела в изоляторе временного содержания. Перед судебным заседанием ей понадобились таблетки от давления. Домодедовский городской суд объявил заседание по мере пресечения закрытым из-за того, что женщина проходит по террористической статье.

«Сторона защиты утверждает, что аккаунт дважды был взломан и именно тогда, когда она не контролировала свою учетную запись, перевод и был осуществлен», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

