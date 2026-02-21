Россиянка умерла после купания в бассейне в отеле на Бали

В популярном отеле-курорте Ayana Resort Bali в Джимбаране (Бали) россиянка кончалась после купания в бассейне, сообщает SHOT .

Ей резко стало плохо возле бассейна, женщина потеряла сознание и упала. Дочь пострадавшей стала звать на помощь, но персонал отеля, как рассказали очевидцы, бездействовал.

Тогда спасать россиянку бросилась туристка из Южной Кореи. Она провела женщине сердечно-легочную реанимацию до прибытия врачей. Но пациентка скончалась по дороге в больницу, так как у нее остановилось сердце.

Из-за этой трагедии на острове разгорелся скандал. В отеле признались, что не все их сотрудники обучены оказывать первую медпомощь. Местные жители и гости возмущены: почему медики, которые якобы дежурят на курорте круглосуточно, подошли к пострадавшей только спустя полчаса после ее падения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.