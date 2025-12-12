Россиянка случайно заметила, как воспитатель душила ее дочь в детсаду — видео
Фото - © скриншот
Воспитательницу сургутского детсада № 31 «Снегирек» отстранили от работы после того, как мать трехлетней девочки случайно сняла на телефон момент «воспитания». Женщина случайно заметила, как сотрудница душила ее дочь за «разбросанные игрушки», сообщает «Подъем».
Женщина, отводившая утром детей в сад, услышала плач младшей дочери из туалета. Подойдя ближе, она стала свидетелем шокирующей картины и начала снимать происходящее на видео.
По словам сургутянки, воспитательница Евгения прислонила ее дочь к стене в туалете и начала душить. На видеозаписи, попавшей в распоряжение СМИ, слышно, как педагог говорит ребенку: «Идешь умываться, перестаешь орать и перестаешь кидать игрушки».
«Евгения Владимировна прислонила ее к стенке, левой рукой держит ее за лоб, то есть прижала к стене, а правой рукой душит ее так, чтобы она даже плакать не могла. Чтобы вы понимали, она плачет навзрыд, а ей мешают, душат так, что она даже плакать не может», — рассказала мать пострадавшего ребенка.
Женщина добавила, что у детей в этом детсаду и ранее замечали побои и следы насилия.
В администрации Сургута сообщили, что департамент образования уже начал служебную проверку, а воспитательница отстранена от работы.
Мать девочки, которую душила сотрудница, обратилась с заявлением в полицию. Проверки по данному факту также проводят Следственный комитет и прокуратура Югры.
