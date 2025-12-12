Воспитательницу сургутского детсада № 31 «Снегирек» отстранили от работы после того, как мать трехлетней девочки случайно сняла на телефон момент «воспитания». Женщина случайно заметила, как сотрудница душила ее дочь за «разбросанные игрушки», сообщает «Подъем» .

Женщина, отводившая утром детей в сад, услышала плач младшей дочери из туалета. Подойдя ближе, она стала свидетелем шокирующей картины и начала снимать происходящее на видео.

По словам сургутянки, воспитательница Евгения прислонила ее дочь к стене в туалете и начала душить. На видеозаписи, попавшей в распоряжение СМИ, слышно, как педагог говорит ребенку: «Идешь умываться, перестаешь орать и перестаешь кидать игрушки».

«Евгения Владимировна прислонила ее к стенке, левой рукой держит ее за лоб, то есть прижала к стене, а правой рукой душит ее так, чтобы она даже плакать не могла. Чтобы вы понимали, она плачет навзрыд, а ей мешают, душат так, что она даже плакать не может», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

Женщина добавила, что у детей в этом детсаду и ранее замечали побои и следы насилия.

В администрации Сургута сообщили, что департамент образования уже начал служебную проверку, а воспитательница отстранена от работы.

Мать девочки, которую душила сотрудница, обратилась с заявлением в полицию. Проверки по данному факту также проводят Следственный комитет и прокуратура Югры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.