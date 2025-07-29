Россиянка проспала свою остановку, была изнасилована и умерла

В Электростали следователи окончили расследование в отношении 51-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном сбыте наркотиков, изнасиловании и насильственных действий сексуального характера, повлекших смерть жертвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

22 января 2024 года 31-летняя жительница Балашихи ехала на электричке из Москвы, он женщина проспала свою остановку и случайно оказалась в ночью на ж/д станции Машиностроитель в Электростали. Там к ней подошел таксист, предложил довезти.

Он разговорился с пассажиркой и узнал, что женщина находится в Электростали впервые, у нее нет знакомых в городе. Тогда мужчина решился на преступление — в авто он он угостил жертву напитком, где были подмешаны наркотик и лекарственный препарат. Женщина сделала несколько глотков, потом ей стало плохо.

После того, как у жертвы помутилось сознание, таксист изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера. Позднее женщина умерла. Убийца бросил ее тело в лесу, где его через три дня нашли прохожие.

Сначала мужчина отрицал вину, но следователи полностью ее подтвердили.