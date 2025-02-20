Россиянка проломила голову о камень, когда высунулась из поезда на Шри-Ланке

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Россиянка высунулась из поезда на Шри-Ланке для селфи и погибла

Путешественница из России скончалась во время отдыха на Шри-Ланке. Она хотела сделать селфи, когда едет поезд, высунулась из окна, но врезалась в камень и получила сильные травмы головы, сообщает SHOT .

53-летняя Ольга П. отправилась на Шри-Ланку в отпуск. В стране она хотела посетить одну из самых красивых железных дорог в Азии.

Утром 19 февраля она приехала на станцию Бадулла, после чего вошла в поезд, ехавший в Коломбо Форт. Рядом с городом Элла разместился известный среди туристов девятиарочный мост.

Ольга П. высунулась из вагона в этот момент, чтобы сделать селфи. Однако не увидела приближающийся к ее голове огромный камень. Удар произошел на полной скорости.

Из-за столкновения с камнем Ольга П. потеряла равновесие. В результате она сорвалась.

Женщину отвезли в больницу. У нее были сильные травмы в области головы. Затем она умерла.