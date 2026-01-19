Россиянка отдала телефон ребенку для просмотра мультиков и получила 4 микрозайма

Полиция Нижегородской области расследует необычное дело о дистанционном мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница. Потерпевшая обнаружила, что на ее имя оформлено несколько кредитов, общая сумма которых превышает 50 тысяч рублей. Перед этим, по словам заявительницы, она отдавала телефон ребенку для просмотра видео, сообщает ИА «Время Н» .

Тревожные новости женщина узнала 12 января, ответив на звонок от коллекторов. Заказанная выписка из кредитной истории показала, что на ее паспортные данные оформили четыре микрозайма. При этом еще в конце декабря 2025 года ей поступали сомнительные предложения о финансовых услугах, от которых она сразу отказалась.

В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники получили доступ к персональным данным нижегородки через «Госуслуги». При этом еще 28 ноября был зафиксирован несанкционированный вход в ее Telegram-аккаунт с постороннего устройства. Сама пострадавшая утверждает, что не переходила по подозрительным ссылкам, однако призналась, что ее смартфоном иногда пользовался малолетний ребенок для просмотра видеороликов.

Следствие установило, что на телефон заявительницы регулярно приходили СМС-уведомления с кодами подтверждения от микрофинансовых организаций и портала «Госуслуги». Однако женщина их не видела — вероятно, уведомления могли быть случайно удалены или скрыты во время использования гаджета ребенком.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

