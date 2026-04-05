Россиянка обнаружила камеру в медкабинете, где надо раздеваться догола

Россиянка пришла в медучреждение на УЗИ и обнаружила камеру наблюдения в кабинете, где необходимо раздеваться догола. Медперсонал заверил, что устройство не пишет видео, но доказать этого не смог.

Девушка рассказала, что раздевалась за ширмой и обнаружила камеру, установленную на противоположной стене. Она запечатлела факт наличия устройства на видео и выложила ролик в соцсети.

На первичном приеме один из медиков сказал, что это был якобы пожарный датчик, а не камера. Но, когда пациентка пришла на повторный прием, она снова уточнила у персонала про устройство. На этот раз ей заявили, что камера не пишет, а больше они «не могут ничего сказать».

Девушка спросила, как убедиться в том, что камера на записывает видео.

«Мне сказали, что не пишет. Я говорю то, что мне сказали», — заявила одна из медработников.

Россиянка не поверила персоналу. Теперь она переживает, что уже два раза раздевалась под камерами в медкабинете.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.