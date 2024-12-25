Россиянка числится среди пропавших без вести при авиакатастрофе в Актау

Россиянка, летевшая на борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, рухнувшего в Актау, числится без вести пропавшей после авиакатастрофы, сообщает Mash .

Речь идет о Нармине Игитовой. Она была в гостях у родственников в Баку, а в среду вылетела в Россию, чтобы сделать новогодний сюрприз своей младшей дочери.

Женщина хотела долететь до Грозного, а оттуда доехать до Нальчика. Там ее ждали дочь и внучки. Затем она планировала вернуться в Екатеринбург, где живет со своим супругом.

По словам дочери Игитовой, женщина выходила на связь в последний раз перед вылетом.

Утром 25 декабря лайнер Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, рухнул в Актау. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. На данный момент известно о 32 выживших и как минимум 10 погибших.