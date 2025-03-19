Россиянину прострелили ногу из-за голого торса на отдыхе в Абхазии

Неизвестный прострелил ногу жителю Санкт-Петербурга из-за голого торса на отдыхе в Абхазии. В настоящее время мужчина находится в реанимации, сообщает 78.ru .

Константин, его супруга Олеся и их общая подруга решили провести отпуск в Гаграх. Они отправились к морю, и Константин, не надев рубашку, вызвал внимание местных жителей. Прохожие начали громко требовать, чтобы турист надел футболку. Эти замечания быстро переросли в конфликт, который перешел в драку со стрельбой.

Супруга пострадавшего рассказала, что агрессивный местный житель, угрожая Константину убийством, достал пистолет и начал стрелять. Одна из пуль угодила туристу в ногу. После этого мужчины начали толпой избивать его ногами. Скорую помощь вызвала подруга семьи. Прибывшие на место медики госпитализировали Константина.

По словам Олеси, в медицинском учреждении к ней обратился мужчина, назвавшийся представителем правоохранительных органов, однако документы он не предъявил. Неизвестный попросил девушку удалить с телефона видео драки со стрельбой.

Позднее Олесю убедили сообщить, что ее супруг получил колотую рану в море, напоровшись на металлический штырь. Впоследствии мужчина был переведен в больницу в Сочи, где его супруга рассказала о подлинной причине ранения. В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении.