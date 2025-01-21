Россиянина зарезали куском зеркала в пьяной драке

Житель Липецка обвиняется в убийстве своего знакомого куском зеркала в Санкт-Петербурге. Расправа произошла в пылу пьяной ссоры, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК по городу.

Следователи считают, что убийство случилось 20 января в квартире на улице Карпинского. В ходе конфликта иногородний мужчина, предварительно, несколько раз ударил приятеля по шее осколком зеркала. Пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, фигуранту предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать перед судом, чтобы злоумышленника заключили в СИЗО.

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