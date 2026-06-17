«Руки по локоть в детской крови»: Слуцкий прокомментировал атаку ВСУ на автобус

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский и европейские политики несут ответственность за атаку на автобус с детской футбольной командой, который ехал из Беаруси в Брянскую область, сообщает RT .

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал сообщение об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси.

«Снова удар бандеровцев по детям, по юным белорусским спортсменам. Снова жертвы, снова пострадавшие. Но мы не видим ни грамма сочувствия или осуждения этого чудовищного теракта со стороны западных политиков. У Зеленского и его евроспонсоров руки по локоть в детской крови. А те из них, кто призывает до сих пор к поддержке неонацистского киевского режима, несут всю полноту ответственности за нападение на детей. Все они — соучастники», — отметил Слуцкий.

Политик добавил, что белорусская сторона уже выразила протест и возбудила уголовное дело. Он призвал международные организации обратить внимание на произошедшее и осудить атаку.

Ранее Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять меры для помощи пострадавшим в результате теракта ВСУ в Брянской области.

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