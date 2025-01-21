40-летний житель Петербурга отрубил себе тестикулы, проиграв в «Дурака»

В Санкт-Петербурге местный житель отрубил себе топором тестикулы, проиграв спор в карточной игре «Дурак», сообщает Mash .

Сразу же у 40-летнего Якова произошел геморрагический шок. Бригада скорой помощи обнаружила мужчину в крайне тяжелом состоянии — тот истекал кровью.

Любителя сыграть в карты срочно доставили в больницу, где ему провели операцию. Сейчас петербуржец в реанимации. Есть риск, что теперь его репродуктивная система будет работать с нарушениями.

Ранее в Мариуполе охранница супермаркета отрезала пенис своему знакомому в ходе ссоры. Пришить на место половой член мужчине не удалось.