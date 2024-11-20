Россиянина заподозрили в повреждении кабелей европейцев на дне Балтийского моря
Капитан китайского судна, которое подозревается в повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, якобы оказался гражданином России. Датские военные задержали его на корабле, сообщает издание Bild* со ссылкой на соцсети.
Одна из версий гласит, что кабели могло повредить китайское грузовое судно Yi Peng 3. ВМС Дании решили проследовать за кораблем из-за его «странных маршрутов», утверждает издание.
Расследование повреждения кабелей ведут Швеция и Финляндия, помощь им оказывает Федеральная полиция Германии.
Из-за инцидента, который, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, может быть диверсией, оказались перерезаны два телекоммуникационных кабеля в Балтийском море. Длина одного из кабелей — более 1100 километров, он соединяет Хельсинки и немецкий город Росток.
Причина инцидента с кабелями пока не установлена.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.