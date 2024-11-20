Россиянина заподозрили в повреждении кабелей европейцев на дне Балтийского моря

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Bild*: подозреваемым в диверсии на Балтийском море судном управлял россиянин

Капитан китайского судна, которое подозревается в повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, якобы оказался гражданином России. Датские военные задержали его на корабле, сообщает издание Bild* со ссылкой на соцсети.

Одна из версий гласит, что кабели могло повредить китайское грузовое судно Yi Peng 3. ВМС Дании решили проследовать за кораблем из-за его «странных маршрутов», утверждает издание.

Расследование повреждения кабелей ведут Швеция и Финляндия, помощь им оказывает Федеральная полиция Германии.

Из-за инцидента, который, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, может быть диверсией, оказались перерезаны два телекоммуникационных кабеля в Балтийском море. Длина одного из кабелей — более 1100 километров, он соединяет Хельсинки и немецкий город Росток.

Причина инцидента с кабелями пока не установлена.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.