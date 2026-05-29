Россиянина расчленили пилой и расфасовали по пакетам. Остальное утонуло в речке

Житель Калужской области расчленил пилой друга, спрятал фрагменты тела в чемодан и пакеты, а затем выбросил их в реку, сообщает Baza .

В мае в реке Лужа в Малоярославце были найдены останки человека. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве и вскоре вышло на подозреваемого.

Им оказался 49-летний местный житель Анатолий П., который к моменту задержания уже проживал в Евпатории. На допросе мужчина признался в убийстве.

По словам подозреваемого, весной они устроили посиделки с 52-летним другом, но в процессе сильно поссорились. Тогда Анатолий не менее восьми раз ударил приятеля по голове. Тот скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый расчленил тело пилой, разложил останки в чемодан и пакеты, а затем сбросил их в реку. После этого он уехал из Калужской области.

