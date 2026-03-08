Россиянин за пару часов совершил два дерзких грабежа в Майами

Гражданин Сербии с российским паспортом осуществил два дерзких грабежа в Майами в течение одного вечера, похитив имущество на сумму около 4 миллионов рублей, используя лишь собственную куртку, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что 35-летний Стефан Милованович ввел в заблуждение полицию двух престижных кварталов — Дизайн-Дистрикт и Брикелл. Действуя как обычный посетитель, он сначала детально изучил систему видеонаблюдения в галерее Bartoux Miami, выявив слепые зоны. Затем под прикрытием куртки он вынес оттуда скульптуру, не попавшую в объективы камер, и скрылся на красном внедорожнике Jeep Wrangler. Стоимость утраченного экспоната составила в пересчете на российские деньги примерно 3 миллиона рублей.

Час спустя Милованович отправился в популярный ресторан Sexy Fish, известный своей обширной винотекой. Дождавшись момента, когда ему готовили заказ, он проник в закрытое винное хранилище. Оттуда, аналогичным способом спрятав добычу в куртку, он похитил бутылку коллекционного вина Monopole La Tache 1996 года стоимостью 1,2 миллиона рублей. Чтобы скрыть пропажу, он подменил ее дешевой бутылкой из ближайшего магазина. Оставив нетронутым заказанный ужин и расплатившись наличными, преступник покинул заведение, рассчитывая, что эти действия запутают следствие.

Мужчину задержали на следующий день: сотрудники галереи, просматривая записи с других камер, заметили, что под курткой мужчины явно проглядывает предмет, напоминающий украденную статуэтку.

В полицейских документах фигурант проходит как российский турист — Милованович обладает двойным гражданством и предъявил при задержании паспорт РФ. Подозреваемый полностью признал свою вину, однако отказался пояснять мотивы совершения преступлений. В настоящее время он содержится в исправительном центре повышенной безопасности Turner Guilford Knight. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.